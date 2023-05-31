ГИБДД Петрозаводска навела порядок на улицах города в эти выходные

В Госавтоинспекции Петрозаводска отчитались о задержаниях в этот уикенд.
За выходные дни в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления 13 водителей.
Пятеро были пьяны, восемь - водили машины без прав.
В отношении нарушителей составлены административные материалы, автомобили отправили на штрафстоянку.
Госавтоинспекция напоминает, что пьяную езду, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование нарушителей ждут лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
За повторное такое же правонарушение автомобилисту грозит уголовная ответственность до двух лет колонии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
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