ГИБДД Петрозаводска навела порядок на улицах города в эти выходные

В Госавтоинспекции Петрозаводска отчитались о задержаниях в этот уикенд.

За выходные дни в Петрозаводске дорожные полицейские отстранили от управления 13 водителей.



Пятеро были пьяны, восемь - водили машины без прав.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, автомобили отправили на штрафстоянку.



Госавтоинспекция напоминает, что пьяную езду, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование нарушителей ждут лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.



За повторное такое же правонарушение автомобилисту грозит уголовная ответственность до двух лет колонии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.