ГИБДД Петрозаводска оштрафовала торговцев, установивших палатки на тротуаре

На Лососинском шоссе, 26 прямо на тротуаре раскинулся палаточный городок, где бойко шла торговля.

Ранее сообщалось, что житель Древлянки пожаловался на торговцев, которые установили палатки прямо на пешеходной дорожке, перекрыв безопасный путь.

Горожанин также сообщил, что обращался по данной проблеме и в ЕДДС, и в полицию: «Мне сказали, что уже неделю поступают многочисленные жалобы от горожан и что работает участковый».

В результате днем 5 августа на Лососинское шоссе приехали проверяющие из администрации, проверили документы у торговцев и сообщили в СМИ, что ликвидировали стихийный рынок.

Но, как оказалось, не ликвидировали, а просто попросили убрать палатки с тротуара, что торговцы и сделали.

В свою очередь, ГИБДД Петрозаводска также выезжала к месту торговли на Лососинское шоссе и, по информации ведомства, в отношении продавца, установившего торговые палатки на тротуаре, составлен протокол за умышленное создание помех в дорожном движении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее мэрия сообщила, что по итогам проверки стихийного рынка было установлено, что разрешения на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось: они находятся за пределами схемы размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов. Незаконная торговля на Лососинском шоссе приостановлена, нестационарные объекты убраны с городской территории.