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ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу

Новости. Общество
11:12, 22 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя, который гонял по городу.

Как сообщается в паблике ГИБДД Петрозаводска, опубликованное в социальных сетях видео, где запечатлены нарушения Правил дорожного движения, послужило основанием для проведения проверки. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя.

Так, по информации ГИБДД, 15 июля в интернет-ресурсах появился видеоролик, который содержал информацию о нарушении ПДД водителем транспортного средства на перекрестке проспектов Комсомольский и Александра Невского.

По данному факту в УМВД России по Петрозаводску зарегистрировано сообщение и проведена проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, в том числе при помощи городских камер видеонаблюдения, что на указанном участке дороги около 18.00 допустил ряд нарушений водитель джипа. Установлено, что за рулем находился петрозаводчанин 1996 года рождения, который признал свою вину. В отношении молодого человека вынесены постановления об административных правонарушениях:

- проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора (ч. 1.ст. 12.12 КоАП РФ)
- управление транспортным средством с техническими неисправностями (боковые шторки) — ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ
- управление без полиса ОСАГО (ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ)

Отметим, что все зафиксированные нарушения караются административным штрафом.

Ранее данное видео о нарушениях ПДД гонщиком в Петрозаводске появилось в "Живом журнале" блогера Варламова, где он говорит, что автором роликов является Кирилл Сортланд – участник смертельного ДТП, которое произошло 14 июня на Комсомольском проспекте, где при столкновении автомобилей погиб 23-летний водитель малолитражки.

Но, как стало известно "Столице на Онего", административные штрафы за гонки по Петрозаводску получил не Сортланд, а другой человек (1996 г.р), который признался в нарушениях ПДД, совершенных на машине, принадлежащей участнику смертельной аварии.

Как рассказали в МВД Карелии, расследование смертельной аварии на Комсомольском проспекте продолжается.

По закону, пока не будет установлен виновник смертельного ДТП, лишить прав Сортланда нельзя, также ГИБДД не имеет возможности лишить права управления водителя, если нарушение зафиксировано камерами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
andruh
2020-07-22 12:14:16
Молодцы,штраф дали,теперь он никогда не будет нарушать пдд...
petronik
2020-07-22 11:59:23
А не слишком ли долго проводится расследование?? Наводит на мысли о некоей заинтересованности...
1677
2020-07-22 11:26:03
А ну пусть тогда гоняет дальше, раз пока виновник смертельного ДТП не установлен.
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