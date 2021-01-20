ГИБДД Петрозаводска просит опознать по фото находящегося без сознания мужчину, попавшего под экскаватор

Госавтоинспекция столицы Карелии опубликовала фото мужчины, предположительно пострадавшего в ДТП, и просит помощи в установлении его личности.

В ДТП мужчина получил травму головы, упал, потерял сознание и был доставлен машиной скорой помощи в нейрохирургическое отделение БСМП Петрозаводска.

По информации ГИБДД Петрозаводска, пострадавший пешеход до сих пор находится в бессознательном состоянии. Личность его неизвестна.

Возможно, пострадавшим является мужчина, 1966 года рождения, запечатлённый на фото.

"В настоящее время личность мужчины, пострадавшего в ДТП на проспекте Александра Невского, устанавливается. Если вы владеете информацией о потерпевшем, звоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", – говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 14 января в 16.05 в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".