ГИБДД Петрозаводска разыскивает совершившего наезд водителя

Госавтоинспекция карельской столицы разыскивает водителя, наехавшего на пешехода на улице Дзержинского.

Пятого марта днем в Петрозаводске на улице Дзержинского автомобилист на неустановленном транспортном средстве сбил пешехода, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По одной из версий, наезд на пешехода произошел в районе выезда из придомовой территории, между домами № 1 и 3, когда припаркованный на улице Дзержинского у дома №1 легковой автомобиль двигался задним ходом. Пешеход при этом находился у края проезжей части.

Предположительно, нарушитель управлял автомобилем "Лада", серого цвета. Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1962 года рождения получила телесные повреждения. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефоны дежурной части ГИБДД: 78-44-44, 715-900.