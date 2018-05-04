ГИБДД предлагает всем жителям Карелии начать спасать жизни

Госавтоинспекция просит пешеходов и водителей сообщать о пьяных за рулем и обещает провести рейд по поимке нетрезвых водителей.

В предстоящие выходные дни автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

Даже самая незначительная доза алкоголя для водителя может стать причиной серьезных происшествий на дороге, предупреждают в ГИБДД.

На этой неделе по вине нетрезвого водителя в ДТП пострадали два человека – сам водитель и его пассажир. С начала недели, включая праздничные дни, автоинспекторы отстранили от управления автотранспортом 55 нетрезвых водителей, семь из которых сели пьяными за руль автомобиля повторно.

Всех граждан, неравнодушных к безопасности на дорогах, призывают сообщать о фактах управления автотранспортом пьяными водителями – в дежурную часть полиции или с мобильного телефона на короткий номер 102.