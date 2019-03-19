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Новости. Общество
13:00, 19 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

ГИБДД проверит, проходят ли водители автобусов в Петрозаводске предрейсовый медосмотр

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ГИБДД проверит, проходят ли водители автобусов в Петрозаводске предрейсовый медосмотр

За 2 месяца 2019 года на территории города Петрозаводска с участием автобусов зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 6 человек получили травмы. ДТП произошло по вине водителя автобуса.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на пассажирском транспорте, пресечения нарушений Правил дорожного движения 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта на территории Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".

Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение правил дорожного движения водителями, техническое состояние автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, работу должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, проведение предрейсовых медицинских осмотров водительского состава.

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