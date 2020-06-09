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ГИБДД разыскивает двух водителей, скрывшихся с места ДТП в Петрозаводске

Новости. Общество
12:43, 10 Июня 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Два водители повредили чужие авто и скрылись в места происшествия, теперь они объявлены в розыск, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 5 мая в 20.07 в районе пересечения набережной Варкауса и улицы Ленинградская неустановленный водитель на автомобиле Renault Duster совершил наезд на автомобиль Volkswagen. Водитель место ДТП покинул, в ГИБДД не сообщил. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

И 18 мая в 20.30 неустановленный водитель на автомобиле Daewoo Nexia совершил наезд на автомобиль Mitsubishi Lancer. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данных происшествий. 

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

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Комментарии

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кир
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