ГИБДД разыскивает двух водителей, скрывшихся с места ДТП в Петрозаводске

Два водители повредили чужие авто и скрылись в места происшествия, теперь они объявлены в розыск, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Так, 5 мая в 20.07 в районе пересечения набережной Варкауса и улицы Ленинградская неустановленный водитель на автомобиле Renault Duster совершил наезд на автомобиль Volkswagen. Водитель место ДТП покинул, в ГИБДД не сообщил. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

И 18 мая в 20.30 неустановленный водитель на автомобиле Daewoo Nexia совершил наезд на автомобиль Mitsubishi Lancer. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данных происшествий.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.