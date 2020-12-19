ГИБДД сообщила о последствиях лобового столкновения, произошедшего накануне в Петрозаводске (ФОТО)

Причиной ДТП, произошедшего в субботу на Вытегорском шоссе в Петрозаводске, стало то, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением.

Об этом сообщили сегодня в ГИБДД Карели.

Авария произошла в 10:40 у дома №94

По данным ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2114" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ŠKODA Fabia", который двигался во встречном направлении.

В ДТП пострадала 35-летняя водитель автомобиля "ŠKODA ", женщине была оказана медицинская помощь.