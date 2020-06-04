ГИБДД выставила мэрии Петрозаводска 48 штрафов за ямы на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции проверили состояние улично-дорожной сети города ивыявили массу нарушений, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска при повседневном надзоре за условиями движения проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петрозаводска, в том числе на предмет выявления дефектов асфальтобетонного покрытия.

За прошедший период текущего года по фактам несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улиц и дорог, выразившимся в наличии дефектов дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные законодательством, составлено 50 административных материалов по ст. 12.34 КоАП РФ, из них 48 материалов составлено на юридическое лицо - администрацию Петрозаводского городского округа. Данные протоколы направлены в судебный орган для принятия решения.

В минувший четверг сотрудниками Госавтоинспекции выезжали на ул. Еремеева и Лесотехнический проезд, где также выявили дефекты дорожного покрытия. По выявленным недостаткам возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, проводится административное расследование.

Работа будет продолжена.