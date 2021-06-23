Реклама
Прислать новость
Проснувшийся ночью малыш увидел «страшную» гостью рядом со своей спящей матерью 1
23.06.2021 21:30
Лежит в крови: велосипедист попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска
23.06.2021 20:40
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии
23.06.2021 13:18

Гибель подростков ускорила создание в Карелии службы экстренной помощи детям

Новости. Общество
09:46, 24 Июня 2021
фото: © Столица на Онего / скриншот видео

В республике в ближайшее время будет создана экспериментальная модель специализированного Центра, в котором смогут получить психологическую помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации.

Пока такой службы в нашем регионе нет, хотя подобную помощь могут получить другие категории граждан. Психологи МЧС, согласно регламентам своего ведомства, работают только в условиях чрезвычайных ситуаций, но ребенок и его родные зачастую сталкиваются кризисами иного порядка: распад семьи, насилие дома или в школе, преступления в отношении несовершеннолетнего или совершенные несовершеннолетним. В этих случая консультация специалиста также необходима.

Реализацией проекта займется Карельский фонд развития образования. Прообраз службы будет смоделирован при республиканском Уполномоченном по правам ребенка. После апробации нового опыта, обучения специалистов и выработки нормативной документации такой Центр экстренной помощи детям и их семьям можно будет создать на постоянной основе.

Подробнее о том, для чего, для кого и на какие средства создается модель, читайте в «МК в Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
17.06.2021, 14:33
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Аналитика

23.06.2021 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»