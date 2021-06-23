Гибель подростков ускорила создание в Карелии службы экстренной помощи детям

В республике в ближайшее время будет создана экспериментальная модель специализированного Центра, в котором смогут получить психологическую помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации.

Пока такой службы в нашем регионе нет, хотя подобную помощь могут получить другие категории граждан. Психологи МЧС, согласно регламентам своего ведомства, работают только в условиях чрезвычайных ситуаций, но ребенок и его родные зачастую сталкиваются кризисами иного порядка: распад семьи, насилие дома или в школе, преступления в отношении несовершеннолетнего или совершенные несовершеннолетним. В этих случая консультация специалиста также необходима.



Реализацией проекта займется Карельский фонд развития образования. Прообраз службы будет смоделирован при республиканском Уполномоченном по правам ребенка. После апробации нового опыта, обучения специалистов и выработки нормативной документации такой Центр экстренной помощи детям и их семьям можно будет создать на постоянной основе.



Подробнее о том, для чего, для кого и на какие средства создается модель, читайте в «МК в Карелии».