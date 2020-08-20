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Гидрометцентр РФ предупредил о приходе тепла в Карелию

Новости. Общество
09:11, 21 Августа 2020
фото: © Валерий Поташов
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Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России.

В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет издание "РИА Новости".

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды – 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды", –сказал Вильфанд.
 
В Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик.

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