Гидрометцентр РФ предупредил о приходе тепла в Карелию

Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России.

В Калининградской области, а также в ряде областей на севере Европейской России установится аномально теплая погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет издание "РИА Новости".

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды – 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды", –сказал Вильфанд.



В Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, добавил синоптик.