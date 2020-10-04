Гинеколог из Петрозаводска рассказал о деликатных женских проблемах

Врач Республиканской больницы имени Баранова, акушер-гинеколог высшей категории Алексей Иванов заинтересован, чтобы женщины с деликатными проблемами оперировались в Карелии.

По словам члена Российской ассоциации эндометриоза Алексея Иванова, стрессовое недержание мочи и опущение тазовых органов - это патологии, которые кардинально снижают качество жизни женщин. Они нередко приводят к полной социальной дезадаптации пациенток.

"На сегодняшний день распространенность симптомов недержания мочи и опущение тазовых органов у женщин средних лет достигает 40 %, а в период менопаузы и постменопаузы возрастает до 80 %. Справедливости ради, стоит отметить, что это лишь примерная статистика, так как многие женщины предпочитают скрывать наличие этой деликатной проблемы. И дело здесь не только в банальном стеснении озвучить доктору свои жалобы, но и в незнании, что этот недуг эффективно лечится", - рассказал доктор.

В 2017 году Алексей Иванов провел свою первую слинговую операцию. А в течение последних нескольких лет он на базе гинекологического отделения Республиканской больницы активно внедряет технологии с применением сетчатых имплантов.

"Ежегодно нами проводятся более сотни успешных операций по методике, используемой в высокотехнологичных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня с гордостью могу сказать, что в Карелии мы стали делать такие операции первыми", - отметил гинеколог.

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