"Гиперборея" в Петрозаводске: расписание главных событий фестиваля

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В столице Карелии в субботу проходит заключительный день зимнего фестиваля "Гиперборея".
Основные мероприятия проходят на набережной Онежского озера, где уже появилась галерея снежных и ледовых скульптур.
Организаторы фестиваля подготовили программу мероприятий.
С 10.00 -– городской семейный конкурс снеговиков SnegCom.Ru.
С 10.00 до 16.00 - презентационная развлекательная "Гиперборея – страна STIHL".
С 11.00 - костюмированная беговелогонка детей от 2-х до 5 лет "Дети Борея".
В 12.00 - зимняя велогонка "Онежский заезд".
В 12.00 - фестиваль карельского чая "ЧайFest".
С 12.00 до 16.00 в квартале исторической застройки пройдет праздник "Старый город. Зима".
В 20.00 - гиперборейский фейерверк "Звездный вихрь".
Подробную программу смотрите здесь.
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