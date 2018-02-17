"Гиперборея" в Петрозаводске: расписание главных событий фестиваля

В столице Карелии в субботу проходит заключительный день зимнего фестиваля "Гиперборея".

Основные мероприятия проходят на набережной Онежского озера, где уже появилась галерея снежных и ледовых скульптур.

Организаторы фестиваля подготовили программу мероприятий.

С 10.00 -– городской семейный конкурс снеговиков SnegCom.Ru.

С 10.00 до 16.00 - презентационная развлекательная "Гиперборея – страна STIHL".

С 11.00 - костюмированная беговелогонка детей от 2-х до 5 лет "Дети Борея".

В 12.00 - зимняя велогонка "Онежский заезд".

В 12.00 - фестиваль карельского чая "ЧайFest".

С 12.00 до 16.00 в квартале исторической застройки пройдет праздник "Старый город. Зима".

В 20.00 - гиперборейский фейерверк "Звездный вихрь".

Подробную программу смотрите здесь.