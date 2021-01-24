Глава администрации Кемского района заявил о восстановлении водоснабжения в Рабочеостровске

В поселке Рабочеостровск, где был заморожен водопровод, восстановлено водоснабжение, заявил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Петров заявил, что последствия крупной коммунальной аварии, вызванной заморозкой труб, в Рабочеостровске ликвидированы.

"Водоснабжение в Рабочеостровске восстановлено полностью. К воде подключены школа, жилые дома, центр помощи детям. Ещё продолжаются работы по утеплению и укреплению проложенных участков", - заявил Дмитрий Петров в соцсети.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.