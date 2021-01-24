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Глава администрации Кемского района заявил о восстановлении водоснабжения в Рабочеостровске

Новости. Общество
16:27, 25 Января 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК
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В поселке Рабочеостровск, где был заморожен водопровод, восстановлено водоснабжение, заявил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Петров заявил, что последствия крупной коммунальной аварии, вызванной заморозкой труб, в Рабочеостровске ликвидированы.

"Водоснабжение в Рабочеостровске восстановлено полностью. К воде подключены школа, жилые дома, центр помощи детям. Ещё продолжаются работы по утеплению и укреплению проложенных участков", - заявил Дмитрий Петров в соцсети.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-01-25 17:12:57
В отставку его !!!! :)
Off
2021-01-25 16:43:07
Кого стрелочником назначат ?
zanoza
2021-01-25 17:17:51
Off, никого, потому как эта авария не на контроле у генерального прокурора России.
кир
2021-01-25 16:52:52
Тебя назначат, бездельник со справкой. Больше некого.
Гость
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