Глава администрации Лахденпохского района Карелии раскрыл причину заражения коронавирусом двоих односельчан

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов рассказал, как два жителя поселка заразились COVID-19.

Сегодня в оперативной сводке оперштаба Карелии сообщалось, что число заразившихся коронавирусом увеличилось на 8 и достигло 241 человека. Среди заболевших - два жителя поселка Элисенваара Лахденпохского района.

В своем телеграм-канале Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов рассказал, что, оказывается, зараженными COVID-19 стали мать с сыном, которые, по предварительной информации, на майские праздники ездили в гости в Беломорск на поезде.

"Маму и сына из поселка Элисенваара госпитализировали в Питкярантскую больницу", - сообщил Болгов. - Также в Питкярантскую ЦРБ с признаками коронавируса доставлены трое жителей посёлка Куркиеки".

Напомним, 1 мая Олег Болгов прокомментировал ситуацию с появлением первого зараженного COVID-19 в Лахденпохском районе.