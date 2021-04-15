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Глава администрации района Карелии пообещал навести порядок со свалками

Новости. Общество
10:11, 16 Апреля 2021
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, как он собирается бороться со свалками.

Дмитрий Петров заявил, что в будущем в Кеми будет организован порядок в сфере обращения с мусором. Для этих целей местная администрация намерена участвовать в судах, пояснил он.

«Широка страна наша родная, много в ней проблем — особенно в коммунальной сфере. Но и эти проблемы постепенно решаются.
Надеемся, что в ближайшем будущем порядок в части обращения с отходами и содержании контейнерных площадок будет и в Кеми. Система стремится к самосовершенствованию. Для совершенства системы в Кеми Администрация тоже ведёт активную работу по упорядочению отношений в этой сфере, в том числе в судах. Результаты скоро. Обязательно их сообщим всем», — рассказал Петров в соцсети.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Петров был оштрафован за отказ убирать свалки. Мировой суд оштрафовал на две тысячи рублей главу администрации Кемского района за неисполнение требований прокурора.

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