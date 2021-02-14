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Глава администрации района Карелии рассказал, почему ему не стыдно за дорожников

Новости. Общество
13:04, 15 Февраля 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал, почему его устраивает работа дорожных служб в своем населенном пункте.

Дмитрий Петров дал свою оценку деятельности компаний, очищающих от снега дороги Кеми, на странице в соцсети.

"Честно скажу, не стыдно за работу дорожников в этом году. Есть с чем сравнивать. Удалось понаблюдать с каким трудом в этом году убирается снег на дорогах Петрозаводска и других крупных городов. Кеми в этом вопросе, наверное, повезло. На крупные снегопады выходят работать не только подрядная организация "Норд Вуд", но и несколько субподрядных организаций (ООО "УК САС", ИП Мажерин, ИП Хуовинен). Так что даже при поломке техники успевают своевременно почистить дороги и тротуары. Сегодня удалось понаблюдать, как испытывали новую технику - навесную шнекороторную установку. Теперь тротуары станут ещё чище, и весной не будет скапливаться сырость из таяющих по краям сугробов. Чего не хватает, так это ещё одного трактора. Мое мнение, на такие работы всегда должно быть как минимум две единицы техники. Чтобы так: если вдруг одна машина остановилась - вторая смогла "подхватить упавшее знамя" и продолжить работу", - написал он.

Ранее Минтранс Карелии напомнил, куда жаловаться на плохую уборку дорог.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-15 13:20:24
И Мирошник не стыдно за дорожников, потому и утопаем в снегу.
dimchik19725
2021-02-15 13:36:26
zanoza, да не дают убирать! Вот у меня под окнами два трактора убирали улицы, дорогу, тротуар.. А кому то из автолюбителей это не понравилось- разорался на весь двор, что ему ехать надо, а они тут убирают!
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