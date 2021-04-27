Глава администрации райцентра Карелии рассказал о борьбе с лопнувшими трубами

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, как происходит ликвидация коммунальных происшествий на территории, где произошли прорывы труб.

Дмитрий Петров рассказал, что устранен один из трех прорывов труб. По устранению двух других аварий ведутся работы. Об этом глава районной администрации сообщил в соцсети.

«Первый прорыв устранён (на улице Гидростроителей заглушена труба, на которой произошёл прорыв). Второй прорыв на Пролетарском, 50 обнаружен, ведутся работы по его устранению. После завершения работ будет запущена НФС, и вода в городе Кеми появится в кранах жилых и нежилых помещений. Третий прорыв на Рабочем острове — ведутся подготовительные работы по осушению территории для определения конкретного места утечки. После осушения будут проводиться работы по устранению протечки, и после этого будет подключён и Рабочеостровск. Вода поступит в краны и колонки Рабочеостровска», — заявил Дмитрий Петров.

Ранее сообщалось, что крупная коммунальная авария произошла в Кемском районе. Там прорвало водопроводные сети. Люди остались без воды. Глава районной администрации Дмитрий Петров заявлял, что образовалось три прорыва: один в посёлке Рабочеостровск, второй — в Кеми на улице Гидростроителей, третий — на Пролетарском проспекте.