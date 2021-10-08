Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил Рашида Нургалиева с юбилеем

Заместителю секретаря Совета Безопасности России Рашиду Нургалиеву исполнилось 65 лет.

Как пишет руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, он благодарен Рашиду Нургалиеву за реальную помощь региону, в том числе в подготовке к столетию Карелии. За этот период при его личном участии удалось реализовать многие важные для республики проекты, отметил глава Карелии.

Парфенчиков пожелал Нургалиеву крепкого вам здоровья, сил и благополучия.

Ранее глава Карелии поздравил с днем рождения президента и России.

Ранее глава Карелии поздравил с днем рождения президента и России, поблагодарив его за возможность работать на благо земляков.