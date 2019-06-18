Глава Карелии хочет изменить систему социальной помощи

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил правительству пересмотреть критерии социальной помощи населению, чтобы ее получали те, "кто в этом действительно нуждается", как это сделали в Татарстане.

Об опыте адресной социальной помощи, который он увидел в Татарстане, Парфенчиков рассказал на заседании правительства Карелии.

"Мы увидели, что в этой богатейшей республике очень четко обозначен формат адресной социальной помощи. Они богаче, но рациональнее, мы беднее намного и намного иррациональнее. Мы очень часто социальную помощь размазываем тонким слоем и у нас не всегда эта адресная помощь действительно приходит в нужном объеме к тем, кто в ней нуждается в первую очередь", – сказал глава Карелии.

По его словам, нужно "в кратчайшие сроки взять на вооружение" опыт Татарстана.

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