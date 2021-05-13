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Глава Карелии хочет построить в Лахденпохье больницу, вертолетную площадку и пару ФАПов

Новости. Общество
10:23, 14 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков с рабочим визитом посетил Лахденпохью и рассказал о планах развития этого города на юге республики.

«В Лахденпохье планируем построить новый больничный комплекс. В том, что он необходим городу и району, нет никаких сомнений, — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. — Участок под него подобрала администрация района совместно с Минздравом — это пустующая пока территория в центре города. Наша задача — „вписать“ современные здания медучреждения в имеющийся ландшафт».

Больничный комплекс, по словам Парфенчикова, будет включать не только поликлиническое отделение для взрослых и для детей, но и дневной стационар с операционными и с возможностью круглосуточного пребывания.

«Конечно, строительство потребует серьезных ресурсов. При этом мы должны поддерживать в надлежащем состоянии действующие сейчас в районе медучреждения. В капитальном ремонте нуждается главный корпус районной больницы Лахденпохья, приступим к нему уже в этом году. Также продолжим закупку необходимого медоборудования и транспорта»,  -отметил глава Карелии.

Кроме того, в течение нескольких ближайших лет в Лахденпохском районе планируется построить две амбулатории — в поселках Хийтола и Куркиеки, и три ФАПа: в поселках Тиурула, Эстерло и Мийнала.

«Учитывая развитие в регионе санавиации, в Лахденпохье надо бы иметь и вертолетную площадку. Но этот вопрос пока в стадии обсуждения», — заключил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2021-05-14 11:05:13
Трындеть ни мешки ворчать , большого ума не требует .
Любопытный
2021-05-14 10:26:26
А я хочу построить в Суоярви три ФОКа, три больницы, три дворца для детей, три крытых хоккейных площадки , вот!
кир
2021-05-14 11:08:31
Любопытный, строй и не пудри мозги, - сказал кот.
Гость
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