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Глава Карелии: "Мы постоянно ловим инфекцию в БСМП"

Новости. Общество
15:11, 05 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Артур Парфенчиков рассказал о попытках проникновения коронавируса в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска.

По словам главы республики, оказание плановой медицинской помощи в полном объеме в регионе пока невозможно. Возвращение такой помощи будет постепенным из-за существующих рисков заражения коронавирусом. Об этом Артур Парфенчиков рассказал во время прямой линии, приведя пример БСМП, где "пролетает инфекция".

"Мы постоянно ловим инфекцию в БСМП. Мы понимаем, что может возникнуть ситуация, что БСМП вообще придется эвакуировать. Если мы сейчас все откроем, все отпустим, то через неделю больницу точно придется закрывать. Это риски.  Так, приезжает онкольной, у него отрицательный ПЦР, лежит. Врачи каким-то шестым чувством его не переводят из бокса. И вдруг - у него выплывает положительный ПЦР через неделю", - рассказал Артур Парфенчиков.

По мнению главы региона, анализы ПЦР – это не гарантия того, что ты сегодня не являешься больным. Через два - пять дней ПЦР может давать отрицательные результаты, а человек уже болен, отметил Парфенчиков.

"А если где-то-то врач немножко подхалтурил, что называется. Бывает всякое. И компетенция у врачей разная, да и просто усталость. И каждый человек индивидуален. У кого-то здесь больше вирусы реплицируются, у кото-то здесь. Взяли анализы не с того места, где еще репликация достаточно минимальная, и тест ничего не показал. Та же самая ситуация по Кеми. Вроде все приехали с отрицательными анализами ПЦР. И что?" – рассказал глава республики.

Ранее сообщалось, оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии.

 

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