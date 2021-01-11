Глава Карелии назвал главные качества сотрудников прокуратуры

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником своих бывших коллег.
Руководитель региона опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры.
"Дорогие друзья, в сферу вашей ответственности входят практически все стороны жизни. От качества вашей работы во многом зависят стабильность и экономическая безопасность всей страны и каждого человека", - пишет Парфенчиков.
По мнению главы Карелии, в органах прокуратуры республики служат профессионалы, которые выполняют свой долг, не считаясь со временем.
"Для вас, друзья, справедливость и принципиальность, честь и личное мужество – главные качества. Знаю об этом не понаслышке – сам 20 лет отдал службе в прокуратуре, и всегда рядом были смелые, самоотверженные и надежные товарищи", - признался руководитель региона.
Артур Парфенчиков поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестный труд и пожелал им здоровья, успехов в службе и семейного тепла.
Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.
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