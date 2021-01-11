Глава Карелии назвал главные качества сотрудников прокуратуры

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником своих бывших коллег.

Руководитель региона опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры.

"Дорогие друзья, в сферу вашей ответственности входят практически все стороны жизни. От качества вашей работы во многом зависят стабильность и экономическая безопасность всей страны и каждого человека", - пишет Парфенчиков.

По мнению главы Карелии, в органах прокуратуры республики служат профессионалы, которые выполняют свой долг, не считаясь со временем.

"Для вас, друзья, справедливость и принципиальность, честь и личное мужество – главные качества. Знаю об этом не понаслышке – сам 20 лет отдал службе в прокуратуре, и всегда рядом были смелые, самоотверженные и надежные товарищи", - признался руководитель региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестный труд и пожелал им здоровья, успехов в службе и семейного тепла.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник и исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.