Глава Карелии о Чарльзе Гаскойне: «Как Ньютон для физиков, как Менделеев для химиков»

Памятник металлургу Чарльзу Гаскойну, который 20 лет руководил Александровским заводом, торжественно открыли в Петрозаводске.

На проспекте Карла Маркса в Петрозаводске состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся шотландскому и российскому оружейнику, изобретателю, металлургу, инженеру Чарльзу Гаскойну. В церемонии принял участие глава республики Артур Парфенчиков, сообщается на сайте правительства.

«Сегодня значимое событие для всех кто связан с Петрозаводском. Имя Чарльза Гаскойна неразрывно связано с Петрозаводском и историей нашего края. Он из числа тех людей, благодаря которым наш город стал знаменит — знаменит своими пушками, которые почти полностью обеспечивали всю армию и флот России.

Во многом благодаря ему Петрозаводск стал успешным, процветающим городом, значимым центром промышленности на северо-западе страны. Будучи иностранцем, шотландцем по рождению, Гаскойн посвятил своей новой родине двадцать лет жизни, наполненных вдохновенным трудом. И завещал похоронить себя здесь, в Петрозаводске.

К большому сожалению, имя Чарльза Гаскойна не так известно, как он того заслуживает. А ведь для металлургов всего мира он — как Ньютон для физиков, как Менделеев для химиков, это выдающийся человек, который, по сути, создал основы современной литейной отрасли металлургии», — сказал глава республики.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого проекта — московского скульптора Виталия Шанова, Литейный завод «Петрозаводскмаш» и его директора Вадима Тряпичкина, Национальный музей Карелии, строителей и работников мэрии Петррозаводска.

Композиция нового памятника, который станет еще одной визитной карточкой нашего города, включает фигуру самого Гаскойна высотой более 3 метров, окруженную барельефами, изображающими работу в заводских цехах, и фигурными решётками. Памятник выполнен из бронзы, а постамент и боковые решетки с рельефами, которые изготовил литейный завод в Петрозаводске — из чугуна.

Напомним, территорию под памятник Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске благоустроили за 16,5 млн рублей.