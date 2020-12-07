Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома

Артур Парфенчиков прокомментировал обращение регионального оперштаба к родителям с просьбой не водить детей в садики.

"Друзья, прошу вас очень внимательно отнестись к этому обращению оперативного штаба. Поскольку мы не идем на жесткие меры и не приостанавливаем работу предприятий, чтобы не парализовать экономику, детские сады также не закрываем. Конечно, у всех разные семейные обстоятельства и иногда действительно других вариантов, как отправить ребенка в садик, нет. Но все же если у вас есть возможность, пусть ребенок останется дома до конца этого месяца – оплата за это время взиматься не будет. Это был бы ваш вклад в нашу общую борьбу с распространением коронавируса", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз "коронавирус". По данным Управления Роспотребнадзора Карелии в Петрозаводске на карантин по ковиду выведены 38 дошкольных групп – 616 детей.

"Все мы хотим встретить новогодние праздники здоровыми. Однако, понимаем, что в условиях работающей экономики закрыть детские сады нельзя. В этой связи обращаемся к родителям дошкольников: если у вас есть возможность, снимите на время детей из детского сада или по максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты, даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки распространения инфекции", - обратились к родителям в оперштабе.