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Глава Карелии обязал Минздрав и глав поселений помещать приезжих в обсервацию

Новости. Общество
09:26, 26 Мая 2020
фото: © кадр из трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
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Это уточнение касается тех, у кого нет возможности самостоятельно обеспечить себе изоляцию.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 25 мая подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер в республике.

Как написал губернатор на своей странице "ВКонтакте", одно из уточнений касается тех, кто приезжает в Карелию из других регионов.

"Если у них нет возможности самостоятельно обеспечить собственную изоляцию, их размещение в обсерваторах должен организовать Минздрав совместно с главами городских и сельских поселений. Для этого граждане еще до прибытия в республику должны обратиться на горячую линию Минздрава РК по телефону 8-800-201-06-57", – отметил Парфенчиков.

Напомним, что все, кто приезжает в Карелию из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурманской области, должны перейти на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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Житель Карелии
2020-05-26 09:49:47
Это похоже на истерику , набор бессистемных мероприятий для отчётности , но не на профилактику , выявление и лечение заболеваемости вирусом .
Rmj
2020-05-26 11:01:08
Житель Карелии, точно подмечено. Еще и вразрез со статьей 27 Конституции. Вирус давно в Карелии. У нас же все гоняются за какими-то нарушителями границ красоты ради.
Гость
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