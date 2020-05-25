Глава Карелии обязал Минздрав и глав поселений помещать приезжих в обсервацию

Это уточнение касается тех, у кого нет возможности самостоятельно обеспечить себе изоляцию.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 25 мая подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер в республике.



Как написал губернатор на своей странице "ВКонтакте", одно из уточнений касается тех, кто приезжает в Карелию из других регионов.



"Если у них нет возможности самостоятельно обеспечить собственную изоляцию, их размещение в обсерваторах должен организовать Минздрав совместно с главами городских и сельских поселений. Для этого граждане еще до прибытия в республику должны обратиться на горячую линию Минздрава РК по телефону 8-800-201-06-57", – отметил Парфенчиков.

Напомним, что все, кто приезжает в Карелию из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Мурманской области, должны перейти на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.