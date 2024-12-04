Глава Карелии открыл выставку трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе проведения СВО

В мероприятии приняли участие сотни жителей и гостей республики.

В преддверии Дня героев Отечества в Петрозаводске состоялось открытие выставки трофейной техники, подбитой и захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции. Это боевые машины, которые состояли на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции. Они были доставлены в Город воинской славы накануне. В церемонии открытия выставки принял участие Глава республики Артур Парфенчиков.

- Вся наша история на протяжении 1000 лет - это борьба за отстаивание своей независимости, своего права жить по заветам предков, по своей вере. Мое поколение выросло на ощущении величия Победы 1945 года. Она далась очень тяжело. На территории Карелии насчитывалось полтора десятка финских концлагерей. Смертность в них была выше, чем в немецко-фашистских лагерях. Вражеские войска представляли многие европейские страны. История повторяется, – отметил в ходе своего выступления Артур Парфенчиков.

Представленная на выставке техника была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» на нескольких направлениях. Военный комиссар республики Андрей Артемьев отметил, что боевые задачи на этих направлениях выполняют и военнослужащие из Карелии. Среди захваченных нашими бойцами трофеев можно увидеть известные американские «Абрамс» и «Бредли», финские «Сису», французский колесный танк и другие боевые машины.





Посмотреть экспозицию пришли сотни жителей и гостей республики. Со сцены звучали патриотические песни. В рамках мероприятия состоялась церемония вступления новобранцев в ряды Юнармии. Глава Карелии и Военный комиссар республики вручили ребятам юнармейские значки, а их наставникам – награды за патриотическую работу.

- Сегодня мы видим результат побед наших воинов. В них есть вклад всех жителей нашей республики - и тех, кто честно исполняет свой долг на рабочем месте, кто собирает гуманитарную помощь для наших солдат. В каждой захваченной и подбитой технике есть малая толика вашего труда, вашего личного подвига. Всем труженикам тыла - низкий поклон. Огромное спасибо, земляки! – сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, выставка трофейной техники организована на территории ТРЦ «Лотос Плаза» и будет доступна для посетителей в течение декабря.