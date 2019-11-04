Глава Карелии отправится в поселок Луусалми, где сгорела школа

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что отправится в командировку на север республики, в ходе которой посетит поселок Луусалми.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков заявил о планах отправиться в северные районы республики в начале рабочей недели.

В ходе поездки планируется визит главы в поселок Луусалми.

"6 ноября еду в Калевальский район. Начну, конечно, с поселка Луусалми. С жителями обсудим самый важный сейчас вопрос - организацию образовательного процесса после пожара в школе", - написал Парфенчиков.

Пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы. Здание школы уничтожено полностью.