Пожар полностью уничтожил школу в поселке Карелии (ФОТО)

От здания школы в поселке Луусалми Калевальского района, где в воскресенье произошел пожар, практически ничего не осталось.

Как сообщает костомукшская газета "64 параллель", в здании школы также размещался и детский сад. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина.

Пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.

Как сообщает группа ВК "Северные берега", вопрос о пожарной машине жители Луусалми ставили уже давно. Приехавшие на тушение пожарные из Борового и Костомукши уже ничего не успели сделать.