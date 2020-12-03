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Глава Карелии передумал отправлять учеников 4-х классов на досрочные каникулы

Новости. Общество
16:52, 04 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение, касающееся учебного процесса школьников начального звена.

Напомним, в минувший четверг, 3 декабря, глава Карелии отправил учеников с 1 по 4 класс с 19 декабря на зимние каникулы, которые будут длится до 10 января.

Сегодня он объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Друзья, по вашей просьбе вношу изменения в распоряжение, касающиеся учебного процесса школьников начального звена. Ученики 4-х классов не уходят досрочно на зимние каникулы, а продолжат обучение до конца месяца в дистанционном формате", - сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, после вчерашней публикации о каникулах, которые начнутся для младших школьников раньше обычного, с 19 декабря, он получил очень много откликов. Родители просили дать возможность четвероклассникам доучиться до конца месяца, поскольку они уже втянулись в учёбу и готовы на дистанционном обучении закончить первое полугодие.

"Учитывая ваше мнение и то, что для ребят 4 класс – завершающий этап начальной школы, после которого они перейдут в среднее звено, принято решение внести изменения в распоряжение. Таким образом, с 19 декабря на каникулы выходят только ученики 1 – 3 классов. Четвероклассники продолжат обучение дистанционно", - пишет Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-12-04 17:42:59
Человек слова. Слово дал-слово вернул.
12345
2020-12-04 17:40:56
Не сам же он это придумывает? Кто-то из профильных министерств и др. предварительно должен подумать, просчитать варианты?
Клещ
2020-12-04 17:28:26
то надо, то не надо. кто эти распоряжения готовит то?
Дарья Павлова
2020-12-04 17:20:57
9 класс тоже нужно продлить!
Экзамены ,подго овка полным ходом...
drug
2020-12-04 17:20:08
Как же все достало.
Сегодня одно - завтра другое.
Скажите, а у чиновников есть собственное - правильное мнение.
Не могу найти обоснование - зачем надо было 1-3 классы раньше отправлять на каникулы. Оставалась одна неделя обучения.
А теперь детки одни - голодные будут сидеть дома.
Спасибо нашим чиновникам.
sergo
2020-12-04 17:11:01
Ветренный он какой то.
Гость
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