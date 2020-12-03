Глава Карелии передумал отправлять учеников 4-х классов на досрочные каникулы

Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение, касающееся учебного процесса школьников начального звена.

Напомним, в минувший четверг, 3 декабря, глава Карелии отправил учеников с 1 по 4 класс с 19 декабря на зимние каникулы, которые будут длится до 10 января.

Сегодня он объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

"Друзья, по вашей просьбе вношу изменения в распоряжение, касающиеся учебного процесса школьников начального звена. Ученики 4-х классов не уходят досрочно на зимние каникулы, а продолжат обучение до конца месяца в дистанционном формате", - сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, после вчерашней публикации о каникулах, которые начнутся для младших школьников раньше обычного, с 19 декабря, он получил очень много откликов. Родители просили дать возможность четвероклассникам доучиться до конца месяца, поскольку они уже втянулись в учёбу и готовы на дистанционном обучении закончить первое полугодие.

"Учитывая ваше мнение и то, что для ребят 4 класс – завершающий этап начальной школы, после которого они перейдут в среднее звено, принято решение внести изменения в распоряжение. Таким образом, с 19 декабря на каникулы выходят только ученики 1 – 3 классов. Четвероклассники продолжат обучение дистанционно", - пишет Парфенчиков.