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Глава Карелии подвел итоги года по строительству дорог в республике

Новости. Общество
10:25, 15 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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По итогам 2020 года отремонтировали в два раза больше дорог: привели в порядок 184 км дорог регионального значения и 24 км в Петрозаводске и Кондопоге, что превышает плановые показатели национального проекта, сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на протяжении нескольких последних лет уделяется максимальное внимание тому, чтобы сделать дороги в республике безопасными и комфортными.

"Если, например, в 2017 году было отремонтировано всего лишь 33 км региональных дорог, то в 2019 году – уже 98 км. А по итогам 2020 года эта цифра выросла почти в два раза: мы привели в порядок 184 км дорог регионального значения и 24 км в Петрозаводске и Кондопоге, что значительно превышает плановые показатели национального проекта", - сказал Парфенчиков.

Как отметил глава, ремонт дорог способствовал снижению количества ДТП, на 14,8% сократилось число погибших в авариях, что является одной из главных целей национального проекта "Безопасные и качественные автодороги".

На снижение аварийности работает и освещение трасс – в этом году фонари установили еще на 30 километрах, и новые светофоры – в Петрозаводске их стало на 6 больше.

Дисциплинирует водителей новое оборудование: в этом году приобретены 20 комплексов фото-, видеофиксации, из них 13 – стационарные и 7 – передвижные. В рамках нацпроекта установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, искусственные дорожные неровности.

"В 2020 году, по сравнению с предыдущими периодами, объем финансирования дорожных работ в Карелии существенно увеличился. Если в 2019 году на строительство и ремонты было направлено 6,2 млрд рублей, то в прошлом – 8,2 млрд", - написал Артур Парфенчиков.

Ранее Путин причислил Карелию в число аутсайдеров по дорожному строительству.

Но глава республики Артур Парфенчиков отметил: "То, что мы попали в зону критики президента, не касается реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Здесь все показатели у республики выполнены".

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