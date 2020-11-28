Глава Карелии пообещал отремонтировать школьный спортзал в Сортавале

Спортзал школы №7 в Сортавале включили в программу ремонта на следующий год, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава Карелии в рамках рабочей поездки в Сортавальский район посетил Дом культуры и врачебную амбулаторию в поселке Хелюля, а также школу №7 и Центральную районную больницу в Сортавале.

Школа №7 в Сортавале также является социально значимым объектом для всего района. Здесь располагается один из самых больших по площади спортивных залов на 300 кв. метров.

Как отметил Артур Парфенчиков, спортзал может стать площадкой для занятий физкультурой и спортом не только для воспитанников учреждения, но и для всех желающих.

Руководитель региона дал поручение включить данный объект в программу ремонта на следующий год.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, что в районную больницы Сортавалы привезли томограф для 200-килограмовых пациентов.