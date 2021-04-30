Глава Карелии посадил ели у воинского мемориала в Петрозаводске (ФОТО)

Руководитель республики Артур Парфенчиков вместе с членами правительства принял участие в субботнике у воинского захоронения на Зарецком кладбище.

Глава региона поблагодарил всех жителей республики, кто в эти дни выходит на субботники.

«Сам вместе с членами правительства республики принял участие в уборке воинского захоронения на Зарецком кладбище в Петрозаводске. Здесь же посадили два с половиной десятка молодых елей в рамках международной акции «Сад памяти». Она проходит в преддверии дня Победы и посвящена погибшим в Великой Отечественной войне», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии напомнил, что основной площадкой акции «Сад памяти» в Петрозаводске стал сквер у танка, который носит имя Ивана Молчанова. В память о первом военном коменданте города в сквере высадили 43 дерева и кустарника.

«Если вы ещё не успели вложить свою лепту в весеннюю уборку, присоединяйтесь! Субботники в республике продолжаются!» - призывает Парфенчиков жителей республики.

Ранее жителей Карелии приглашали на посадку 19 тысяч сосен.