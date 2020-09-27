Глава Карелии посвятит очередную прямую линию коронавирусу

Артур Парфенчиков проведет 29 сентября прямую линию по вопросам эпидобстановки в регионе.
"Вместе с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым и вице-премьером по вопросам экономики Дмитрием Родионовым обсудим эпидобстановку и меры, которые нам необходимо предпринять, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".
Начало онлайн-трансляции в 18.30.
Ранее власти Карелии разъяснили родителям школьников, как проводится обследование на COVID-19 в случае карантина в классе.
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