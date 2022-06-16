Глава Карелии поздравил горожан с Днем города

Артур Парфенчиков поздравил жителей Петрозаводска с Днем города и предложил отметить три даты.

Поздравление Артура Парфенчикова с Днем города опубликовано в соцсети.

«Сегодня наш город отмечает сразу три даты: 78-ю годовщину освобождения от оккупации в годы Великой Отечественной, 319 лет своего основания и 350 лет со дня рождения Петра I. Первый российский император не только основал наш город, но и подарил ему свое имя. Мы по праву гордимся великой и героической историей карельской столицы и, конечно, ее выдающимися жителями», — заявил он.

Ранее администрация Петрозаводска сообщила, как карельская столица будет отмечать свой 319 день рождения.