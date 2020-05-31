Глава Карелии поздравил юных жителей республики с Днем защиты детей

Артур Парфенчиков в Международный День защиты детей поблагодарил всех, кто занимается воспитанием детей.

"Детство – самый лучший и самый важный период в жизни человека, - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Это время, когда формируются идеалы, привычки и отношение к жизни. И я благодарен родителям, бабушкам, дедушкам и опекунам, кто с заботой, теплом и любовью воспитывает своих детей. А также тем, кто всегда рядом – воспитателям и учителям, которые помогают развить в наших детях таланты, прививают любовь к знаниям.

Благодаря вам Карелия гордится успехами наших детей, которые участвуют в спортивных соревнованиях, творческих и научных проектах, олимпиадах, конкурсах самого высокого уровня.

Желаю каждой семье крепкого здоровья, а ребятам – исполнения заветных желаний, верных друзей и счастливого детства!"