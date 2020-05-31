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Глава Карелии поздравил юных жителей республики с Днем защиты детей

Новости. Общество
08:37, 01 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Артур Парфенчиков в Международный День защиты детей поблагодарил всех, кто занимается воспитанием детей.

"Детство – самый лучший и самый важный период в жизни человека, - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Это время, когда формируются идеалы, привычки и отношение к жизни. И я благодарен родителям, бабушкам, дедушкам и опекунам, кто с заботой, теплом и любовью воспитывает своих детей. А также тем, кто всегда рядом – воспитателям и учителям, которые помогают развить в наших детях таланты, прививают любовь к знаниям.

Благодаря вам Карелия гордится успехами наших детей, которые участвуют в спортивных соревнованиях, творческих и научных проектах, олимпиадах, конкурсах самого высокого уровня.

Желаю каждой семье крепкого здоровья, а ребятам – исполнения заветных желаний, верных друзей и счастливого детства!"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-01 09:46:33
У местечковой либерастни есть повод протестануть в защиту детей от строительства детского сада в каменном карьере, полицейского произвола и поправок в Конституцию.
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