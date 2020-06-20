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Глава Карелии поздравил мэра Москвы с днем рождения

Новости. Общество
12:14, 21 Июня 2020
фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
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Сегодня Сергею Собянину исполняется 62 года.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с 62-летием.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Cердечно поздравляю с днем рождения мэра Москвы Сергея Собянина! Сегодня ему исполняется 62 года. 10 из них он успешно руководит работой крупнейшего мегаполиса мира. За это время Москва очень изменилась, стала более комфортной для москвичей и еще привлекательней для гостей города. Столицу России и Карелию связывают многолетние деловые и культурные отношения. Надеюсь, что и в дальнейшем дружеские связи двух наших регионов будут только крепнуть. Желаю Сергею Семеновичу Собянину крепкого здоровья, достижения поставленных целей, удачи во всех делах", – написал губернатор.

Ранее глава Карелии выпустил музыкальный клип ко Дню медицинского работника.

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