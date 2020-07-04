Глава Карелии поздравил президента Segezha Group с днем рождения

Артур Парфенчиков считает заслугой Михаила Шамолина то, что Сегежский ЦБК - один из флагманов целюллозно-бумажной промышленности в стране.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" поздравил с днем рождения президента Управляющей компании "Segezha Group" Михаила Шамолина.

"Наш Сегежский ЦБК, который входит в состав Segezha Group корпорации АФК Система сегодня – один из флагманов целюллозно - бумажной промышленности в стране. И это, в том числе заслуга Михаила Валерьевича", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что сейчас на комбинате продолжается масштабная модернизация, которая позволит создать новые рабочие места и увеличит отчисления в бюджет Карелии, также Segezha Group первой в республике стала внедрять эффективную модель лесопользования на арендованных участках.

"Кроме того, разработана программа и решения экологических вопросов: помимо установки устройств аспирации на всех этапах производства, вокруг комбината будет создана санитарно-защитная зона", - пишет руководитель республики.

По мнению Парфенчикова, компания Segezha Group – один из примеров социально-ответственного бизнеса.

Глава Карелии поблагодарил Михаила Шамонина за поддержку Сегежской ЦРБ, для которой Segezha Group приобрела новые машины скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование. Он пожелал имениннику здоровья и свершения всех планов.