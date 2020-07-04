890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Около поликлиники на Октябрьском проспекте может появиться парковка 1
04.07.2020 12:18
Опубликован обновленный текст Конституции
04.07.2020 13:13
Водитель легковушки в Петрозаводске неудачно повернул налево (ВИДЕО)
04.07.2020 12:51
Паровоз-памятник у железнодорожного вокзала Петрозаводска реставрируют 1
04.07.2020 13:36

Глава Карелии поздравил президента Segezha Group с днем рождения

Новости. Общество
09:50, 05 Июля 2020
фото: vk.com/id419407976
Загрузка...

Артур Парфенчиков считает заслугой Михаила Шамолина то, что Сегежский ЦБК - один из флагманов целюллозно-бумажной промышленности в стране.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте" поздравил с днем рождения президента Управляющей компании "Segezha Group" Михаила Шамолина.

"Наш Сегежский ЦБК, который входит в состав Segezha Group корпорации АФК Система сегодня – один из флагманов целюллозно - бумажной промышленности в стране. И это, в том числе заслуга Михаила Валерьевича", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что сейчас на комбинате продолжается масштабная модернизация, которая позволит создать новые рабочие места и увеличит отчисления в бюджет Карелии, также Segezha Group первой в республике стала внедрять эффективную модель лесопользования на арендованных участках.

"Кроме того, разработана программа и решения экологических вопросов: помимо установки устройств аспирации на всех этапах производства, вокруг комбината будет создана санитарно-защитная зона", - пишет руководитель республики.

По мнению Парфенчикова, компания Segezha Group – один из примеров социально-ответственного бизнеса.

Глава Карелии поблагодарил Михаила Шамонина за поддержку Сегежской ЦРБ, для которой Segezha Group приобрела новые машины скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование. Он пожелал имениннику здоровья и свершения всех планов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 4
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 19
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 4
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 8
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»