Глава Карелии поздравил с днем рождения врача, ушедшего добровольцем в зону СВО

Руководитель региона поздравил с днем рождения главного врача республиканского перинатального центра.

Глава республики Артур Парфенчиков в соцсети поздравил с днем рождения главного врача республиканского перинатального центра Евгения Тучина.



«В воскресенье, 4 июня, отмечает день рождения Евгений Тучин, главврач республиканского перинатального центра, а ныне – военный доктор и ангел-хранитель наших бойцов. Там, «за ленточкой», он круглые сутки борется за жизнь солдат», - написал Парфенчиков.



По его словам, на передовую медик отправился в ноябре 2022 года.



«Нужно ли говорить, как незаменим на фронте хирург, да еще с опытом полевой работы (Евгений служил начмедом полка). Гордимся земляком! Истинный врач, крепкий духом, преданный людям, профессии и своей стране!» - отметил Парфенчиков.



Ранее сообщалось, директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов получил повестку и уехал служить в зону спецоперации.