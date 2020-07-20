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Глава Карелии поздравил с юбилеем наместника Валаамского монастыря

Новости. Общество
09:49, 21 Июля 2020
фото: © странице ВКонтакте Артура Парфенчикова
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Епископ Троицкий, викарий Московской епархии, наместник Спасо-Преображенского ставропигиального Валаамского монастыря Панкратий отмечает сегодня 65-летие.

Руководитель республики Артур Парфенчиков поздравил на своей странице в "ВКонтакте" Владыку Панкратия.

"Ваше Высокопреподобие! Примите самые искренние поздравления! Желаю Вам здоровья, добра, успехов и удачи во всех делах и начинаниях! Низкий поклон за Ваши труды, за отеческую заботу об укреплении в сердцах людей веры, надежды и любви! Пусть процветает под Вашим руководством Валаамская обитель!" – пишет Парфенчиков.

Напомним, Панкратий назначен наместником Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Со времени вступления архимандрита Панкратия в эту должность значительно увеличилось число братии монастыря. Были открыты шесть монастырских подворий: в Москве,  второе (историческое) на Синопской набережной в Санкт-Петербурге, в Сортавале, в Коломенском районе в селе Бортниково, в поселке Озерки Ленинградской области, в Адлерском районе города Сочи.

При нем была возобновлена монашеская жизнь в восьми скитах: в Никольском, Предтеченском, в скиту во имя преподобного Александра Свирского на Святом острове, в Гефсиманском, в Сергиевском на острове Путсаари, Коневском и Ильинском, где полностью восстановлены утраченные храмы и келейные корпуса. В 2005 году патриархом Алексием был освящен Спасо-Преображенский собор. Был отреставрирован и расписан храм во имя Валаамской иконы Божией Матери (бывший Никольский). Восстанавливался храм Воскресенского скита, а в северной части внешнего каре - больничный храм Живоносного Источника и Живоначальной Троицы. Шла реставрация живописи в церкви Всех преподобных отцов, в посте и подвиге просиявших, на Игуменском кладбище.

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