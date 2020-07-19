Глава Карелии поздравил сенатора-рыбопромышленника с днем рождения

Артур Парфенчиков считает, что личный вклад Игоря Зубарева в развитие рыбной отрасли сложно переоценить.

Сегодня отмечает день рождения Член Совета Федерации от Карелии и рыбопромышленник Игорь Зубарев.

"Игорь Дмитриевич в рыбной отрасли с 2000 года. До избрания в Совет Федерации на протяжении многих лет возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии, куда входят крупнейшие предприятия. Личный вклад Игоря Зубарева в развитие этой отрасли сложно переоценить", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Так, под его руководством был реализован инвестиционный проект по приобретению и модернизации рыболовецкого траулера «Янтарный». Судно добывает и морозит 250 тонн рыбы в день. Таких показателей нет и не было ни у одного карельского промыслового траулера.

С 2003 года Игорь Зубарев избирался депутатом Законодательного собрания Республики Карелия III, IV и V созывов. В последние годы защищает интересы республики на федеральном уровне.

Глава Карелии пожелал сенатору здоровья и успехов в работе на благо региона.