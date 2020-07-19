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Глава Карелии поздравил сенатора-рыбопромышленника с днем рождения

Новости. Общество
09:19, 20 Июля 2020
фото: Совет Федерации
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Артур Парфенчиков считает, что личный вклад Игоря Зубарева в развитие рыбной отрасли сложно переоценить.

Сегодня отмечает день рождения Член Совета Федерации от Карелии и рыбопромышленник Игорь Зубарев.

"Игорь Дмитриевич в рыбной отрасли с 2000 года. До избрания в Совет Федерации на протяжении многих лет возглавлял Союз рыбопромышленников Карелии, куда входят крупнейшие предприятия. Личный вклад Игоря Зубарева в развитие этой отрасли сложно переоценить", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Так, под его руководством был реализован инвестиционный проект по приобретению и модернизации рыболовецкого траулера «Янтарный». Судно добывает и морозит 250 тонн рыбы в день. Таких показателей нет и не было ни у одного карельского промыслового траулера.

С 2003 года Игорь Зубарев избирался депутатом Законодательного собрания Республики Карелия III, IV и V созывов. В последние годы защищает интересы республики на федеральном уровне.

Глава Карелии пожелал сенатору здоровья и успехов в работе на благо региона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-20 11:49:46
Кто ответит за загаженнын форелеводами водоёмы Карелии?
житель+
2020-07-20 11:44:21
А где рыба 250 тонн в сутки. В нейтральных водах реализуется в другие государства. И когда сенатор стал"ихтиологом"? И заслуги перед кем?
Алекс
2020-07-20 11:37:43
Во второй половине 1970-х в поле зрения работников КГБ СССР попали Генеральный директор Торгово-производственной фирмы «Океан» Е. Б. Фельдман и директор одного из фирменных магазинов «Океан» Фишман. Разъезжая в турпоездках по соцстранам, они, готовясь к отъезду из Союза, вывозили туда сотни тысяч рублей, обменивали их на валюту, а затем контрабандно переправляли на Запад. Тогда зам.Министра В. Рытова расстреляли, многих посадили. И это на фоне ломящихся от рыбы хорошего качества прилавков! Треска по 38 коп. за кг! Рыбная отрасль была и есть самая криминальная после незаконного оборота наркотиков. Сверхдоходы! А наладить холодовую цепочку для качественной доставки Дальневосточной рыбы в Европейскую часть России - не хотят, "жаба душит", выгоднее продавать за рубеж, нелегально. И не стыдно выдающимся рыбопромышленниками за треску по 400 руб за кг и расползающуюся в руках и вонючую, замороженную в фосфатах рыбу? То что продается населению - рыбой назвать нельзя!
тетка
2020-07-20 12:53:29
Алекс, +++++++++
Саныч
2020-07-20 11:26:08
Орден надо вручить. Это модно.
тетка
2020-07-20 09:40:59
Население что-то не почувствовало это "благо региона" . Артур Олегович, Вы о чем?
Изя
2020-07-20 10:52:39
тетка, так это и ясно . если он почувствовал . поэтому и пишет ))) :)
карел
2020-07-20 09:24:51
Рыба то где в магазинах карельская ????
Гость
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