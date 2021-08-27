Глава Карелии предложил реконструировать недостроенный спорткомплекс в Кондопоге за 1,2 млрд рублей

Власти республики намерены провести дорогостоящую реконструкцию недостроенного спортивного комплекса, расположенного в Кондопоге.

Деньги на обследование недостроенного корпуса в Кондопоге были выделены из республиканского бюджета. Проверка подтвердила крепость конструкции и возможность достроить объект. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков. По его словам, уже разработан проект реконструкции здания.

«Согласно проекту, это будет 4-этажный спортивный блок с ледовой площадкой, двумя дорожками для керлинга, трибунами, полноценным 25-метровым бассейном на 6 дорожек и маленьким — для обучения детей плаванию. Кроме того, предусмотрен хамам, сауна, спортивные залы, восстановительный центр и гостиница на 35 мест. В таких комфортных условиях будут тренироваться спортсмены и местные жители, а также проводиться соревнования самого высокого уровня», — заявил Парфенчиков.

Губернатор отметил, что предварительная стоимость объекта составит порядка 1,2 миллиарда рублей.

«Ждём заключения экспертизы по проекту до конца этого года, после чего направим заявку на выделение федеральных средств в Минспорт России», — заявил он. По словам Парфенчикова, достроенный объект будет служить воспитанникам Государственного училища олимпийского резерва.

«Училище быстрыми темпами развивается и ему необходимы дополнительные площади», — сообщил глава республики.

Ранее Парфенчиков рассказал о многомиллионной поддержке развития карьера в Карелии.