Глава Карелии призвал жителей республики решить, какие территории будут благоустроены в следующем году

Продолжается голосование за объекты, которые получат деньги на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Карелия вместе со всей страной выбирает общественные территории, которые получат федеральное финансирование для благоустройства в 2022 году. В голосовании участвуют 27 объектов, из которых жителям республики предстоит выбрать 14 победителей. Лидерами станут территории, которые наберут большинство голосов. В Петрозаводске будут выбраны 7 проектов, в Сегеже — 3, в Кондопоге и Костомукше — по 2.

Руководитель региона призвал жителей республики не оставаться равнодушными и сделать выбор.

«Безусловно, голосование наиболее актуально для жителей четырех упомянутых городов, но поддержать интересные проекты могут и жители других районов республики, ― написал Артур Парфенчиков на свое странице в соцсети. ― Подчеркну, что любой из проектов может победить, если покажется нужным людям. Проголосуйте сами, убедите своих родных и друзей поддержать важный для вас и вашего района проект!»

Принять участие в голосовании могут жители республики, которым уже исполнилось 14 лет. Для этого перейти по ссылке 10.gorodsreda.ru, выбрать город, заполнить простую форму, получить код и проголосовать за конкретную территорию. Также авторизоваться для голосования можно через сайт Госуслуг.

На сегодняшний день в голосовании приняли участие больше 15 тысяч человек. Окончательные итоги будут подведены 31 мая.