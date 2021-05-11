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Глава Карелии призвал жителей республики решить, какие территории будут благоустроены в следующем году

Новости. Общество
10:59, 12 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Продолжается голосование за объекты, которые получат деньги на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Карелия вместе со всей страной выбирает общественные территории, которые получат федеральное финансирование для благоустройства в 2022 году. В голосовании участвуют 27 объектов, из которых жителям республики предстоит выбрать 14 победителей. Лидерами станут территории, которые наберут большинство голосов. В Петрозаводске будут выбраны 7 проектов, в Сегеже — 3, в Кондопоге и Костомукше — по 2.

 

Руководитель региона призвал жителей республики не оставаться равнодушными и сделать выбор. 

«Безусловно, голосование наиболее актуально для жителей четырех упомянутых городов, но поддержать интересные проекты могут и жители других районов республики, ― написал Артур Парфенчиков на свое странице в соцсети. ― Подчеркну, что любой из проектов может победить, если покажется нужным людям. Проголосуйте сами, убедите своих родных и друзей поддержать важный для вас и вашего района проект!»

 

Принять участие в голосовании могут жители республики, которым уже исполнилось 14 лет. Для этого перейти по ссылке 10.gorodsreda.ru, выбрать город, заполнить простую форму, получить код и проголосовать за конкретную территорию. Также авторизоваться для голосования можно через сайт Госуслуг.

На сегодняшний день в голосовании приняли участие больше 15 тысяч человек.  Окончательные итоги будут подведены 31 мая.

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