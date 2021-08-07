Глава Карелии прокомментировал отравление детей в поезде

Артур Парфенчиков заявил, что отправил из Петрозаводска в Туапсе главврача местной детской больницы для контроля за лечением детей.

В Туапсе из Карелии направилась главный врач Петрозаводской городской детской больницы Надежда Дрейзис. В республике начала работу «горячая линия» для родителей, чьи дети оказались в числе пострадавших в результате отравления. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«Для контроля за лечением направил в Туапсе главного врача Петрозаводской городской детской больницы Надежду Дрейзис — нашего опытного педиатра. Кроме того, по моему поручению Минздрав республики создал горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8-800-201-06-57», — написал Парфенчиков.

По информации главы республики, отравившиеся карельские дети на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии.

«На сегодняшний день врачи оценивают состояние каждого ребёнка как удовлетворительное, тяжёлых нет», — пояснил он.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе и трое заболели этой ночью. На данный момент 43 ребёнка находятся под наблюдением медиков.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане.