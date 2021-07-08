Глава Карелии проведет онлайн-совещание на тему ремонта дорог

Артур Парфенчиков анонсировал очередное совещание из серии «Важная тема».

Как пишет руководитель республике на своей странице в соцсети, 12 июля пройдет второе онлайн-совещание «Важная тема». Его темой станет ремонт дорог в республике.

Задать свои вопросы жители республики могут в комментариях под постом главы региона в соцсети до 11 часов 10 июля. Ответы на ключевые вопросы будут озвучены в прямом эфире.

Трансляции совещания начнется 2 июля в 11 часов.

Ранее сообщалось, главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по капремонту подъезда к Петрозаводску.