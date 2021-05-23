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Глава Карелии рассказал, кто и когда построит школу в Медвежьегорске

Новости. Общество
13:10, 24 Мая 2021
фото: © страницы Вконтакте Артура Парфенчикова

Определен подрядчик, который будет строить школу в Медвежьегорске, сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

«Определен подрядчик, который построит новую школу в Медвежьегорске, — это компания „Карелстроймеханизация“. Именно она победила в конкурсе и, что особенно важно, имеет опыт возведения таких объектов», — рассказал на своей странице Артур Парфенчиков.

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22.05.2021 16:00

Глава Карелии добавил, что новая четырехэтажная школа будет рассчитана на 1100 учеников. Проект будет учитывать все требования к современным школам.

«Новая школа в Медгоре появится благодаря нацпроекту „Образование“, в рамках которого сейчас строим еще три школы: в петрозаводском микрорайоне Древлянка — там строительные работы уже близятся к завершению, а также в Кеми и поселке Деревянка. В планах строительство еще двух новых школ: в Заозерье и Суоярви», — напомнил глава региона.

Подготовительные работы на площадке планируется начать через пару недель, а сдать школу строители должны к концу 2023 года.

Ранее мы писали, что здание новой школы в Петрозаводске, которая будет крупнейшей в республике, готово уже на 90%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лана Текучева
2021-05-24 15:34:32
И это несмотря на обоснованную жалобу ООО"Просперити" и снижение НМЦК на 15 млн.рублей вторым участником открытого конкурса в электронной форме. Кто то явно лоббирует интересы ксм в этом сегменте строительного рынка. "Победитель" ни на рубль не снизил НМЦК, экономии бюджетных средств "ноль"! Впору задуматься над результатами таких с позволения сказать "конкурсов". :)
Bob
2021-05-24 15:59:08
Лана Текучева, а может быть стоит задуматься о результатах строительства там где было падение по цене и пришли непонятно кто? ФОК в Медвежьегорске, садики в Ильинском и Ляскеля, школа в Деревянке и Кеми т.д. Конкурсы для того и придуманы, чтобы строили те, у кого опыт и оснащение, а не 10 т.р. за душой. Экономия это хорошо, но за счет чего ее достигают те кто падает? Дешевые материалы, дешевая, неквалифицированная рабочая сила, нарушение технологии, неуплата налогов и зарплаты рабочим и т.д. со всеми вытекающими последствиями. А тут скорее всего школа будет.
Клещ
2021-05-24 15:45:21
Лана Текучева, "и, что особенно важно, имеет опыт возведения таких объектов" - вот что важно, а не экономия бюджетных средств)
театральный критик
2021-05-24 13:35:12
Почему шенделович не рассказал. Он же тамошний депутат. Примерно как рогалевич для Сегежи.
Изя
2021-05-24 14:02:23
театральный критик, а на хрена ? Теперь в гос.думу не берут . к чему и суета )))
театральный критик
2021-05-24 14:35:43
Изя, да теперь фиг знает куда и возьмут. Лопаткина тоже хочет всеми руководить.
Изя
2021-05-24 14:47:16
театральный критик, бухла и бабла подкопят , лехторат подкормят и найдут себе достойное место в этой жизни )))
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