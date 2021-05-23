Глава Карелии рассказал, кто и когда построит школу в Медвежьегорске

Определен подрядчик, который будет строить школу в Медвежьегорске, сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

«Определен подрядчик, который построит новую школу в Медвежьегорске, — это компания „Карелстроймеханизация“. Именно она победила в конкурсе и, что особенно важно, имеет опыт возведения таких объектов», — рассказал на своей странице Артур Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что новая четырехэтажная школа будет рассчитана на 1100 учеников. Проект будет учитывать все требования к современным школам.

«Новая школа в Медгоре появится благодаря нацпроекту „Образование“, в рамках которого сейчас строим еще три школы: в петрозаводском микрорайоне Древлянка — там строительные работы уже близятся к завершению, а также в Кеми и поселке Деревянка. В планах строительство еще двух новых школ: в Заозерье и Суоярви», — напомнил глава региона.

Подготовительные работы на площадке планируется начать через пару недель, а сдать школу строители должны к концу 2023 года.

Ранее мы писали, что здание новой школы в Петрозаводске, которая будет крупнейшей в республике, готово уже на 90%.