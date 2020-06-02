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Глава Карелии рассказал о ситуации с короновирусом в районах республики

Новости. Общество
09:47, 03 Июня 2020
фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте
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Артур Парфенчиков назвал самые проблемные районы с начала пандемии.

По словам руководителя региона, наибольшее количество заболевших с начала пандемии зарегистрировано в Петрозаводске (271 человек), на втором месте - Олонецкий район (48 человек), причем 30 из них – это жители Ильинского, которые заболели в результате межсемейных контактов, нарушив элементарные правила безопасности. На третьем месте - Сегежский район, там зарегистрировано 42 случая. И со вчерашнего дня «горячей точкой» на карте республики стал Кемский район – 41 заболевший в результате вспышки инфекции на стройке Белопорожской ГЭС, сообщил глава республики на своей странице "ВКонтакте".

Артур Парфенчиков отметил, что пока наиболее спокойная ситуация в Муезерском (1 случай) и Лоухском (2 случая) районах.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, есть два заразившихся в Лоухи, некогда "чистом" районе Карелии. Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии - 520 человек.

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