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Глава Карелии рассказал о смысле стелы с летящими журавлями в Лахденпохье

Новости. Общество
09:13, 09 Сентября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что символизирует появившаяся в Лахденпохье стела с журавлями.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети о появлении в Лахденпохье новой стелы. По словам губернатора, журавли являются символом территории.

«Жителей и гостей Лахденпохья теперь встречают журавли. Стела с символом района появилась в городе в этом году как напоминание об истории района, когда административным центром этой территории был нынешний посёлок Куркиёки (в переводе с финского „Журавлиная река“).», — заявил Парфенчиков.

Он рассказал, что плоащдка вокруг объекта благоустроена. По вечерам там загорается подсветка.

По словам главы республики, местная администрация предложила установить стелу на месте старого заброшенного здания. Идею поддержала городская общественная комиссия. Реализовать проект удалось благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». 

Ранее сообщалось, что памятник ветеранам войны-инвалидам предлагают установить в Карелии.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-09-09 10:29:27
Издали нормально смотрится.
однозначно
2021-09-09 10:08:02
Ланденпохье наше !
Козьма
2021-09-09 09:29:40
Сами то люди уже не в состоянии понять суть содеянного .
Гость
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