Глава Карелии рассказал о состоянии младенца, избитого отцом до полусмерти

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске продолжают бороться за жизнь пятимесячного мальчика.

Руководитель региона Артур Парфенчиков написал на своей странице в "ВКонтакте" о состоянии малыша, которого в начале октября избил родной отец.

"К сожалению, новости из Детской республиканской больницы тревожные. Состояние мальчика стабильное, но крайне тяжелое, он находится в реанимации и его вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И все же малыш продолжает бороться, врачи делают все, чтобы ему в этом помочь, надежда есть", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, ребенок около 1,5 месяцев находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.